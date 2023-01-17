В Якутии побит температурный рекорд 30-летней давности

На метеостанции Горного района столбик термометра опустился до минус 62,4 градуса

Аномальные холода не хотят отступать. В Якутии побит рекорд 30-летней давности - на метеостанции Горного района столбик термометра опустился до минус 62,4 градуса. На Таймыре морозы держатся на отметке в минус 50. И это, говорят синоптики, не предел. В ряде населенных пунктов Амурской области отменили традиционные Крещенские купания. В регионе 46-градусные морозы. Холода продолжают испытывать на прочность и жителей Норильска.

Видимость действительно практически нулевая. Автомобили на трассе будто растворяются в густом морозном тумане. И это доставляет жителям Норильска больше неудобств, чем сильнейший по меркам Центральной России холод. Но радуются, что хотя бы нет ветра. К экстремальным температурам-то они привычные. А когда на улице полный штиль, то дома не продуваются и в квартирах комфортнее.

Норильские дети настолько морозоустойчивы, что минус 40 для них не повод отказаться от катания на качелях. Если, конечно, найдут их в тумане.

В Якутии температура тоже удивляет. Минус 50. Это на 15, а местами и на 20 градусов ниже нормы. Там, где столбики термометров опускались ниже отметки 60. Работу аэропорта корректируют в зависимости от метеоусловий. Вместе с морозами в республику пришли и ледяные туманы. Несколько рейсов были задержаны. А те лайнеры, что уже в воздухе, не рискуют заходить на посадку в Якутске и уходят на запасные аэродромы. Не выдерживает и техника. У автомобилей лопаются покрышки и резиновые шланги. А вот люди бодрятся.

Крестьянский рынок в Якутске работает как ни в чем не бывало. Рыба в прямом смысле свежезамороженная. А вот терминалы для оплаты банковскими картами приходится согревать. Их от лютого мороза периодически прячут в специальных ящиках. В них же продавцы отогревают и свои рукавицы.

Ближайшие дни объявлены в Якутии неделей экстремальных холодов. Обещают до минус 65. Школьников перевели на дистанционный режим обучения. Пока до 18 января.

Крошечный поселок Ессей в Красноярском претендует на то, чтобы побить климатический рекорд. Бытовые термометры показали минус 73. Тот еще экстрим для Северного полушария! Метеорологической станции в этом населенном пункте нет. Так что не исключена погрешность измерения. Но местные уверяют: на улице практически невозможно было дышать. Зато сейчас селяне облегченно выдыхают: потеплело. Теперь всего-то минус 55.

Лилия Акиньшина, Наталья Тарасова, "ТВ Центр"

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