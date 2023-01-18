Гороскоп на сегодня, 18 января, для всех знаков зодиака

Скорпионы сильны в переговорах, а Водолеев ждут перемены

Овны

Ваши лидерские качества сегодня неоспоримы - вы сможете вдохновлять окружающих и вести их за собой. Это прекрасный день для карьеры, бизнеса и личных целей.

Тельцы

В учебе, дальних поездках и юридических делах вам сегодня не будет равных. Вы сможете произвести впечатление и получить заслуженные преференции. Их, кстати, скоро удастся преумножить.

Близнецы

Если вы подумываете о получении социальных пособий, компенсаций, субсидий, кредитов - это ваш день. Ищите информацию, консультируйтесь, начинайте действовать.

Раки

Вы сегодня будете достаточно уверены в себе, чтобы в отношениях расставить точки над i. Расскажите близким о чувствах или вещах, которые вас беспокоят, станет легче.

Львы

Ваша главная планета Солнце сегодня сошлась с Плутоном - прилив сил вам обеспечен! Главное - направить их в ту сферу, где сейчас вам больше всего нужны упорство и сила духа.

Девы

Заканчивайте или начинайте творческий проект, записывайтесь в спортзал- момент подходящий. Свободные представители знака сегодня могут влюбиться, причем серьезно!

Весы

Если вы подумываете о переезде или покупке жилья, сегодня можно углубиться в эту тему. Звезды помогут вам не идти на компромисс и отстоять свои интересы.

Скорпионы

Вы будете невероятно сильны в переговорах, переписках, деловом общении. В игру вступил Плутон - ваш космический гуру, он подскажет нужные слова и решения.

Стрельцы

Делайте сегодня рывок в финансовых делах, особенно если для этого не хватало воли или личной энергии. У вас все получится, потому что звезды будут помогать всеми силами.

Козероги

Представители этого знака сегодня практически всемогущи - ваше Солнце соединяется с Плутоном. К вашим словам будут прислушиваться. Так что если есть что сказать - говорите!

Водолеи

Вас в этом году ждут колоссальные перемены, и сегодня вы можете почувствовать, о чем речь. В каких-то сферах жизни история подходит к концу - давно пора!

Рыбы

У вас есть возможность обрести новых подписчиков в социальных сетях или стать членом важной группы. Вы также сможете найти инвесторов или рекламодателей в ближайшее время.

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