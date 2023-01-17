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Путин присвоил звание Героя России погибшему в ходе СВО старшине

09:25
  • вторник
  • 17 января 2023

Взвод десантников под командованием Алмаза Сафина удерживал оборону на краснолиманском направлении

Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России посмертно старшине Алмазу Сафину, передает "ТВ Центр" со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Уроженец села Раевский Альшеевского района Башкирии удостоен высокой награды за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции.

Взвод десантников под командованием Сафина удерживал оборону на краснолиманском направлении. Несмотря на тяжелое ранение, старшина управлял подчиненными и до последней минуты вел огонь по превосходящим силам противника.

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