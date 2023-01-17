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Россия обвинила Австралию в политизации спорта

10:39
  • вторник
  • 17 января 2023

Причиной является запрет российского и белорусского флагов на Australian Open

Организаторы Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) в лице Федерации тенниса Австралии продемонстрировали очередной пример недопустимой политизации спорта. Об этом во вторник, 17 января, заявили в посольстве России в Австралии.
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В дипмиссии прокомментировали запрет австралийской федерацией флагов России и Белоруссии на турнире. В посольстве отметили, что вдобавок к дискриминации российских теннисистов, вынужденных выступать под "нейтральным флагом" Федерация тенниса Австралии пошла еще дальше, запретив теперь и болельщикам на трибунах демонстрировать поддержку наших спортсменов.

Глава российской дипломатической миссии Алексей Павловский назвал прискорбным тот факт, что "организаторы турнира поддались откровенным политическим манипуляциям в ущерб духу честной игры, который когда то был присущ Открытому чемпионату Австралии", сообщает ТАСС.

После начала Россией специальной военной операции на Украине и введения западных санкций международные спортивные федерации запретили российским атлетам участвовать в соревнованиях, а также лишили Россию права проводить международные турниры.

Как заявил президент России Владимир Путин, "это не поддается никакой критике", поскольку "наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства и национальности".

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