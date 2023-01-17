Каждая минута на счету: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Маши Тряпкиной

У шестилетней девочки - острый миелоидный лейкоз

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 6-летней Маши Тряпкиной из Владимира. У девочки - острый миелоидный лейкоз. Она перенесла уже две трансплантации костного мозга и курсы химио- и лучевой терапии. Сейчас предстоит третья пересадка, но организм может не выдержать. Чтобы не отказали печень и селезенка, нужен дорогостоящий препарат, не зарегистрированный в России. Его стоимость - свыше 1 миллиона 300 тысяч рублей. И нужен он как можно скорее. У семьи таких денег нет.

Помочь может каждый. Достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Со слезами 6-летняя Маруся вспоминает, как привезли маму после того, как сделали у нее забор костного мозга для пересадки дочери: "Сказали, не переживайте. С мамой все будет хорошо. Главное, чтобы вам кровь помогла".

Пересадка костного мозга от мамы была для Маруси второй. За месяц до этого донором был папа. Обе операции результатов не дали. Эта огромная капельница, которая больше самой девочки, - постоянный ее спутник и гарантия жизни.

"Мне капают там, вешают тромбоциты - вот эти вот крючки - кровь. Как только заканчивается - мы выключаем эту кнопочку", - говорит Маша.

Все началось в прошлом году, когда Маруся не смогла восстановиться после банального ОРВИ. Врачи тогда не придали этому большого значения. Но не мама.

"Я сильно дотошная до анализов и видела, что в анализах после обычного ОРВИ что-то не так. А именно - низкие лейкоциты. Долго мне говорили педиатры-врачи: это поствирусное, оно все нормализуется и пройдет", - рассказала она.

Когда за полгода картина не изменилась, Эльвира привезла Машу в центр Димы Рогачева на консультацию. Где сначала врачи, видя хорошее самочувствие ребенка при низких лейкоцитах, решили наблюдать за динамикой. Но анализы не улучшались, а Маруся начала таять на глазах. И только когда мама настояла на пункции, врачи поставили диагноз

"Маша болеет миелодиспластическим синдромом. Это крайне редкое заболевание. Частота где-то 1-2 случая на 1 миллион детей. Единственным методом является трансплантация стволовых клеток", - объяснила врач-гематолог Мария Садовская.

Это значит, что здоровые клетки крови замещаются опухолевыми сразу в костном мозге. Огромный синяк на руке - след от капельницы. Девочка с 2,5 лет занимается балетом. Это была любовь с первого взгляда: увидела по телевизору "Спящую красавицу" и после вместо сказок смотрела только постановки. Даже с собой в центр Димы Рогачёва она привезла пуанты. Заниматься как раньше у Маруси нет сил. Поэтому иногда она делает упражнения для рук, держась за капельницу, как за балетный станок.

Но больше всего девочка хочет домой - к папе и 3-летней сестренке Арише. Сейчас общение только по телефону.

Сейчас Марусе предстоит третья пересадка костного мозга. После двух предыдущих печень и селезенка девочки очень увеличены. Чтобы выдержать третью, решающую операцию девочке нужен дорогостоящий препарат Дефибротид - он не зарегистрирован в России и стоит 1 324 641 рубль. Семье сейчас такие деньги не собрать, а на счету буквально каждая минута. Но все вместе мы сможем помочь этой маленькой девочке вернуться домой - к семье.

Александра Панина, Павел Суменков, Дмитрий Лукиных, "ТВ Центр"

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Марии Тряпкиной, программа 1580

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