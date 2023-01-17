Российские войска продолжают продвижение в окрестностях Соледара

На донецком направлении сообщается об освобождении Марьинки

Министр обороны Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток" в зоне спецоперации по защите Донбасса. Он заслушал доклады, а также поблагодарил военных за службу и вручил им государственные награды. Наши бойцы продолжают продвижение в окрестностях Соледара, идет зачистка города. На донецком направлении сообщается об освобождении Марьинки.

Выполнять задачи специальной военной операции собираются "Ночные охотники" и "Аллигаторы". Это боевые ударные вертолёты Ми-28 и Ка-52. В зависимости от поставленной задачи используют разные типы вооружений. По укрепрайону или пехоте - залп неуправляемых ракет. Если необходимо отработать точечно - с расстояния в несколько километров уже управляемым боеприпасом.

Те люди, которые не видны при работе авиация, но без которых не обходится ни один вылет боевых вертолетов. Так называемая группа огневого прикрытия и эвакуации. Фактически - отделение штурмовиков, готовых вступить в бой в любом месте с любым противником. Их основная задача - эвакуировать экипаж вертолётов, если машина потерпела крушение.

Запросы к авиации на поддержку с воздуха от наземных мотострелковых или танковых подразделений приходят по несколько раз за сутки. И днем и ночью. Меняться может экипаж, но вертолеты в работе практически круглосуточно.

Благодаря в том числе армейской авиации разворачиваются наступательные действия в окрестностях Авдеевки возле Донецка. Российские войска подходят к городу с юга и уже юго-запада. Авдеевка постепенно оказывается в окружении. Аналогичная ситуация рядом с Артемовском, где российские подразделения входят в город с востока, севера и юга. Соледар полностью под нашим контролем. Завершается зачистка западных окраин, в том числе в районе железнодорожной станции. Таким образом, перекрыта дорога Артемовск-Северск, которую ранее ВСУ использовали для подвоза боеприпасов в город и эвакуации своих раненых. При этом киевские военачальники упорно утверждают в многочисленных интервью, что оборона на этом участке продолжается. Но привет из города передают российские отряды.

Командный пункт группировки российской армии "Восток" посетил министр обороны. Сергей Шойгу заслушал доклады о текущей обстановке и ходе выполнения боевых задач. Особое внимание обратил на организацию обеспечения войск, работу медицинских и тыловых подразделений, организацию фортификационных работ и создание условий для безопасного размещения личного состава в полевых условиях. За проявленные самоотверженность и героизм вручил военнослужащим государственные награды.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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