Запад не торопится выполнять просьбы Украины об оружии

Хоть европейские спонсоры и делают вид, что стараются

В Давосе начался Всемирный экономический форум. В этот раз среди участников нет России и Китая. Зато прибыла масштабная делегация из Украины - с вполне очевидными целями. Просьбы Киева о поставках вооружений на Западе удовлетворять уже не спешат. Среди политиков нет единой позиции.

Настроение мировым лидерам, приехавшим в курортный городок Швейцарии, подпортили экоактивисты. Они заблокировали местный аэропорт, куда прибывают на частных самолетах участники Всемирного экономического форума. Руководству страны пришлось экстренно усиливать меры безопасности.

Два года из-за пандемии форум проводили в дистанционном формате, и вот теперь участники могут встретиться. Но делегаций России и Китая в Давосе не будет. А вот Украину представляют министры и даже мэры во главе с первой леди Зеленской - приехали лоббировать увеличение западной помощи. Виталий Кличко, впрочем, это делает как умеет: "Мы получили гораздо больше поддержки, но этого недостаточно, если честно, недостаточно. Поскольку мы довольно долго говорим об артиллерии, мы говорим о танках, самолетах и ​​этом обсуждении... этих обсуждениях… слишком много… слишком долго".

Словакия заявила, что приступила к работе над следующей партией самоходных гаубиц для Украины. Учитывая, что последний договор был заключен еще летом, а техника дошла только сейчас, производители не особо торопятся. Премьер Польши, который прилетел в Германию, продолжает уговаривать канцлера Шольца все-таки поставить Киеву танки Leopard. А вот Канада этого делать, похоже, не собирается. В общем, просьбы Киева о поставке Западом 300 танков и не менее 600 боевых машин пока исполнять не спешат. Хоть европейские спонсоры и делают вид, что стараются.

"Совершенно ясно, что бы мы ни делали, единственный способ действительно разрешить этот конфликт - на поле боя. Поэтому нужно больше оружия", - сказал министр иностранных дел Нидерландов.

Лондон опубликовало видео возможностей танка Challenger 2, которые собираются отправить на Украину в течении ближайших недель. Но, скорее всего, это будет единственная партия таких танков, уверены эксперты. В Генштабе Британии заявили, что их передача сильно ослабит собственную армию.

В Вашингтоне тоже могут урезать поставки вооружения. С этой инициативой к американскому президенту собираются обратиться конгрессмены. Госдолг США вот-вот пробьет потолок. Впрочем, сейчас у Байдена другая головная боль. Республиканцы потребовали предоставить списки посетителей дома президента в Уилмингтоне. Оказалось, что это был даже не его дом. Арендатором здания оказался сын Хантер, к которому часто захаживали странные гости. А в это время в гараже хранились секретные документы. К осуждению подключился даже продемократический телеканал CNN.

Про каждый найденный пакет документов в Белом доме говорят, что это последний. И больше ничего нет. История повторялась трижды. Почему Джо Байден решил спрятать именно эти бумаги в столь необычном месте? Это пока вопрос. Ответ на который американцы вряд ли узнают в ближайшее время.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"