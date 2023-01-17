На севере Франции тушат крупный пожар на складе

Огнем охвачено почти 20 тысяч квадратных метров

На севере Франции тушат крупный пожар, который угрожает заражением огромной территории. В городе Гран-Курон горит склад с литиевыми батареями, передает "ТВ Центр".

Огнем охвачено почти 20 тысяч квадратных метров. Постоянно раздаются новые взрывы. Пламя уже перекинулось и на соседний ангар с автомобильными шинами.

Борьбу со стихией ведут полторы сотни пожарных, однако взять ситуацию под контроль пока не получается. Из-за опасности отравления местным жителям рекомендовано не выходить из дома и наглухо закрыть окна.

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