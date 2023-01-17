В российских регионах показывают постановки о "Молодой гвардии"

Показы организовали творческие коллективы - участники всероссийского проекта "Школьная классика"

В российских регионах идут показы постановок, посвященных памяти героев подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия", передает "ТВ Центр".

Показы организовали творческие коллективы - участники всероссийского проекта "Школьная классика", чтобы напомнить молодому поколению о подвигах сверстников в годы Великой отечественной войны.

Подпольная организация появилась в 1942 году после оккупации Краснодона немецкими войсками. А в 1943-м нацисты зверски пытали и казнили больше 70 юных героев.

"Я очень хочу, чтобы если что наши ребята, и в том числе я, нашли в себе силы также постоять за свою страну, за Родину. Когда ты не один, когда вас много, когда ты знаешь, что есть какие-то участники, какие-то товарищи, которые готовы вместе с тобой все это проходить, мне кажется, намного легче, и если нас много, то мы бы справились", - отметила участница спектакля Варвара Пипко.

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