ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В российских регионах показывают постановки о "Молодой гвардии"

11:44
  • вторник
  • 17 января 2023

Показы организовали творческие коллективы - участники всероссийского проекта "Школьная классика"

В российских регионах идут показы постановок, посвященных памяти героев подпольной антифашистской организации "Молодая гвардия", передает "ТВ Центр".

Показы организовали творческие коллективы - участники всероссийского проекта "Школьная классика", чтобы напомнить молодому поколению о подвигах сверстников в годы Великой отечественной войны.

Подпольная организация появилась в 1942 году после оккупации Краснодона немецкими войсками. А в 1943-м нацисты зверски пытали и казнили больше 70 юных героев.

"Я очень хочу, чтобы если что наши ребята, и в том числе я, нашли в себе силы также постоять за свою страну, за Родину. Когда ты не один, когда вас много, когда ты знаешь, что есть какие-то участники, какие-то товарищи, которые готовы вместе с тобой все это проходить, мне кажется, намного легче, и если нас много, то мы бы справились", - отметила участница спектакля Варвара Пипко.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Проект "Школьная классика"
Проект "Школьная классика"
Проект "Школьная классика"
Проект "Школьная классика"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.