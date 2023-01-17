Минтруд разработал порядок выплаты пенсий в новых регионах

ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области пока только синхронизируют свои пенсионные системы с общероссийской

Российские разработали правила расчета пенсий для жителей четырех новых регионов и синхронизации их пенсионных систем с российской. Это следует из законопроекта Минтруда "Об особенностях пенсионного и дополнительного социального обеспечения граждан Российской Федерации, проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Херсонской области, Запорожской области".

В документе, на который ссылается РБК, за основу для определения размера пенсий будет взят среднемесячный заработок в Ростовской области (для ДНР и ЛНР) и в Республике Крым (для Херсонской и Запорожской областей).

При этом для компенсации более высокого пенсионного возраста в России по сравнению с действующими пенсионными границами в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях гражданам предлагается назначать региональные выплаты.

Также в Минтруде предложили одновременное применение федерального законодательства о доплатах отдельным категориям граждан вместе с переходом на российскую пенсионную систему.

Ожидается, что расходы бюджетной системы на выплату страховых пенсий в новых регионах в 2023 году составят 368,9 млрд рублей, в 2024 году — 385,9 млрд рублей, в 2025 году — 405,8 млрд рублей.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в новых регионах России с 1 января 2023 года установлен на таком же уровне, как и в других субъектах Российской Федерации. Замглавы правительства подчеркнула, что МРОТ вводится на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей впервые после их вхождения в состав России. Показатель, как и по всей стране, составляет 16242 рубля.

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