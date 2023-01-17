Госдума открывает весеннюю сессию. Главное

В первый день депутаты определят планы работы до августа

Госдума открывает весеннюю сессию. Программа первого в этом году пленарного заседания насыщенная. Депутаты определят планы работы до августа и уже сегодня рассмотрят ряд важных законопроектов, касающихся разных сфер жизни.

Около 100 инициатив предстоит рассмотреть парламентариям в эту весеннюю сессию. Начать решили с занятости. Накануне совет Госдумы разослал депутатам проект новой редакции федерального закона. Так, самозанятые и индивидуальные предприниматели смогут получать пособие по безработицы в максимальном размере.

Отдельное внимание удалено трудоустройству молодежи. Ну и самое главное - участникам специальной военной операции и членам их семей. У них будет преимущественное право на получение услуг службы занятости, профессиональное обучение и переподготовку. Вообще, поддержка наших бойцов и их близких - ключевая задача, которую ставят перед собой все без исключения парламентские фракции.

"Сейчас в портфеле есть несколько предложений, которыми устанавливаются дополнительные гарантии по соцзащите вдов погибших участников боевых действий вне зависимости от того, проживают они одиноко либо с родственниками", - сообщил Дмитрий Вяткин, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме.

Активная работа идет и в парламентской координационной группе по вопросам СВО. Она в том числе рассматривает и конкретные обращения военнослужащих и членов их семей. Кроме того, ряд парламентариев сами сейчас находятся в зоне специальной военной операции.

"Недавно вернулся из зоны СВО, и бросилось в глаза - контраст между жизнью там и здесь. Изнутри видел, как тяжело дается победа, какой ценой дается продвижение на 10 метров, тем более километры", - рассказал Дмитрий Хубезов, председатель комитета Госдумы по охране здоровья.

Продолжится интеграция новых российских регионов в правовую систему страны. Важно распространить на них федеральные стандарты образования, здравоохранения и других важных сфер. Для утверждения прогнозов научно-технологического развития совет при президенте предлагают наделить новыми полномочиями. Географические карты, оспаривающие территориальную целостность России вскоре могут признать экстремистскими материалами.

В Госдуме сейчас также рассматривают предложение запретить гражданам из недружественных стран усыновлять российских детей-сирот. Профильный комитет вынесет свое заключение завтра. В планах на весеннюю сессию также - рассмотреть законопроекты "О молодежи" и "О волонтерах", чтобы предоставить им дополнительные меры поддержки.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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