ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В последний путь: в Москве прощаются с Инной Чуриковой

11:32
  • вторник
  • 17 января 2023

Отпевание проходит в Храме Христа Спасителя

В Москве прощаются с Инной Чуриковой. По желанию семьи народной артистки СССР отпевание проходит в Храме Христа Спасителя, передает "ТВ Центр".

Проводить в последний путь всенародно любимую актрису пришли коллеги по театру и кино, друзья и множество поклонников ее творчества. Ранее соболезнования родным выразил Владимир Путин.

Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Для нескольких поколений зрителей она осталась одной из лучших советских актрис. Ее роли в театре "Ленком" и десятках кинокартин вошли в золотой фонд отечественного искусства. Среди них - ярчайшие работы в фильмах "Морозко", "Курьер", "Начало", "Я шагаю по Москве", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса" и многих других.

Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой
Церемония прощания с народной артисткой СССР Инной Чуриковой
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.