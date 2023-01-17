В последний путь: в Москве прощаются с Инной Чуриковой

Отпевание проходит в Храме Христа Спасителя

В Москве прощаются с Инной Чуриковой. По желанию семьи народной артистки СССР отпевание проходит в Храме Христа Спасителя, передает "ТВ Центр".

Проводить в последний путь всенародно любимую актрису пришли коллеги по театру и кино, друзья и множество поклонников ее творчества. Ранее соболезнования родным выразил Владимир Путин.

Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. Для нескольких поколений зрителей она осталась одной из лучших советских актрис. Ее роли в театре "Ленком" и десятках кинокартин вошли в золотой фонд отечественного искусства. Среди них - ярчайшие работы в фильмах "Морозко", "Курьер", "Начало", "Я шагаю по Москве", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса" и многих других.

Похоронят актрису на Новодевичьем кладбище.

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