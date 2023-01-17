Штаб теробороны ДНР подтвердил освобождение Соледара

Город освободила российская армия

Российские силы полностью освободили город Соледар.

Об этом во вторник, 17 января, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

"По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

13 января Минобороны отчиталось о завершении операции по освобождению Соледара и заявило, что взятие города стало возможным благодаря непрерывным ударам авиации ВС России, ракетчиков и артиллерии по позициям ВСУ.

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