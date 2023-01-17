ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Штаб теробороны ДНР подтвердил освобождение Соледара

10:40
  • вторник
  • 17 января 2023

Город освободила российская армия

Российские силы полностью освободили город Соледар.
Освобождение Соледара: видео с места событий

Об этом во вторник, 17 января, сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

"По состоянию на 17 января 2023 года на территории Донецкой Народной Республики российские войска освободили Соледар", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

13 января Минобороны отчиталось о завершении операции по освобождению Соледара и заявило, что взятие города стало возможным благодаря непрерывным ударам авиации ВС России, ракетчиков и артиллерии по позициям ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Флаг ДНР
Флаг ДНР
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.