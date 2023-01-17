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ВЦИОМ: каждый третий россиянин в этом сезоне переболел гриппом или ОРВИ

11:13
  • вторник
  • 17 января 2023

Прививку сделал каждый пятый опрошенный

В ходе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) 35% россиян заявили, что в осенне-зимний сезон 2022/2023 переболели гриппом или острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ). Это на 7 п.п. больше в сравнении с зимой 2018-2019 годов (28%). При этом сезонная вспышка вирусов обошла стороной 64% респондентов.
В России распространяется опасный грипп группы В

Вакцинация является одной из наиболее эффективных мер профилактики гриппа. Каждый пятый участник исследования заявил, что в 2022 году сделал прививку от гриппа (20%), 14% только планируют. Две трети опрошенных ее не делали и не собираются (65%).

В числе прочих мер профилактики гриппа и ОРВИ наиболее распространено употребление витаминов (41%) и укрепление иммунитета зарядкой, спортом, закаливанием (34%). Третий по популярности ответ — ограничение посещения общественных мест (29%). Каждый четвертый в качестве профилактической меры принимает противовирусные препараты (26%), примерно столько же соблюдают масочный режим в местах массового скопления людей (23%).

Не предпринимают никаких профилактических мер 14% россиян, а среди молодых людей 18-24 лет — каждый четвертый (25%), сообщается на официальном сайте ВЦИОМ.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в России фиксируют случаи одновременного заражения гриппом и коронавирусной инфекцией. Чаще такие случаи встречаются у лиц с ослабленным иммунитетом, в том числе у маленьких детей и пожилых людей, у которых эти вирусы могут длительно находиться и размножаться в дыхательных путях.

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