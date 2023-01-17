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Пушилин заявил о полной зачистке высоток в Марьинке

11:05
  • вторник
  • 17 января 2023

В скором времени город перейдет под контроль ВС России

Российские военные одерживают весомые успехи в городе Марьинка.

Об этом во вторник, 17 января, сообщил временно исполняющий обязанности главы Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Есть определенные успехи, и достаточно весомые, в населенном пункте Марьинка. Все высотки уже зачищены и контролируются нашими подразделениями", - цитирует его РИА Новости.

Власти рассчитывают, что что в самое ближайшее время Марьинка полностью перейдет под контроль Донецкой народной республики.

Пушилин также добавил, что после освобождения Соледара сообщение и снабжение украинских войск между Северском и Артемовском перерезано. Российская армия рассчитывает освободить Артемовск в ближайшее время.

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