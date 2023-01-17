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В Госдуме предложили запретить снимать фильмы с актерами-иноагентами

11:23
  • вторник
  • 17 января 2023

Однако вырезать сцены с ними из старых фильмов не нужно, считает Елена Драпеко

Актерам, которые официально признаны в России иностранными агентами, необходимо запретить съемки в кино за бюджетный счет. Такое мнение во вторник, 17 января, высказала депутат Государственной думы и актриса Елена Драпеко.
Артур Смольянинов включен в реестр иноагентов

При этом парламентарий выразила мнение, что "старые картины надо оставить себе, зачем отказываться от нашего достояния", а вырезать сцены с такими актерами, признанными иноагентами, не стоит.

Драпеко объяснила свою позицию тем, что "кинематограф — это коллективное творчество, там же не только артисты, там же есть и сценарист, и режиссер, оператор, художник, целая съемочная группа создает, в том числе и эти сцены". Артисту же в фильме "принадлежит только его лицо".

С учетом этого Драпеко заявила, что нужно оставить все как есть в уже снятых фильмах, а запреты на участие актеров-иноагентов в съемках могут касаться только новых проектов, финансируемых за счет государства, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы от партии "Единая Россия" Екатерина Стенякина предложила создать список артистов, которым запрещено появляться на культурных площадках и принимать участие в проектах, финансируемых государством. В стоп-лист, по задумке парламентария, нужно внести деятелей искусства, которые выступают против России, поскольку "люди должны знать тех, кто предал страну".

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