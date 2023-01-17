В России с коронавирусом госпитализировали 877 человек

Скончались 45 пациентов

За сутки в России госпитализированы 877 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 17 января, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксировано 4042 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 4933 человека, скончались 45 пациентов с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 1124 заболевших коронавирусом, из них госпитализирован только 133. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 663 человека, в Московской области – 139.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлено 21864944 случая заболевания, зарегистрировано 394483 летальных исхода.

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