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Юристы Госдумы не одобрили законопроект об освобождении ученых от мобилизации

11:43
  • вторник
  • 17 января 2023

Документ был внесен в декабре

Правовое управление Государственной думы сочло законопроект об отсрочке от частичной мобилизации для ученых не соответствующим подходу в российском законодательстве к мобилизации.
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Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы в декабре 2022 года депутатами от "Новых людей", КПРФ и ЛДПР. Он предполагает предоставление отсрочки от частичной мобилизации гражданам, обладающим ученой степенью.

Согласно заключению юристов нижней палаты российского парламента, которое во вторник, 17 января, цитирует РИА Новости, "предлагаемое законопроектом установление освобождения от мобилизации всех граждан, имеющих ученую степень доктора или кандидата наук, не соотносится с подходом, принятым в настоящее время в законодательстве Российской Федерации о мобилизации".

Отсрочка от призыва в Вооруженных силы России в рамках частичной мобилизации предусмотрена для представителей определенных специальностей. Кроме того, в декабре глава Минцифры Максут Шадаев рассказал, что ведомство предлагает расширить перечень специалистов, которым предоставляется отсрочка от срочной военной службы.

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