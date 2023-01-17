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Софи Лорен отреагировала на смерть соперницы Джины Лоллобриджиды

12:04
  • вторник
  • 17 января 2023

Итальянки всю жизнь конкурировали

Итальянская актриса Софи Лорен высказалась о смерти давней соперницы - итальянской актрисы Джины Лоллобриджиды.

"Глубоко потрясена и опечалена", - передает слова Лорен издание Deadline.

Лорен и Лоллобриджида – самые красивые актрисы послевоенных лет. Их часто считали соперницами, женщины конкурировали за похожие роли в фильмах.

По словам Лоллобриджиды, вражду начала Лорен, которая, по ее словам, была "действительно скучной". Об этом она сообщила в интервью Vanity Fair в 2015 году.  

Итальянская актриса Джина Лоллобриджида скончалась в возрасте 95 лет. Похороны пройдут 19 января. Отпевание состоится в церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто на Народной площади в Риме.

Прощание с актрисой будет организовано 18 и 19 января в зале Протомотека в римской мэрии на Капитолийском холме.

Джина Лоллобриджида известна российским зрителям по ярким ролям в картинах "Фанфан-Тюльпан", "Собор Парижской Богоматери", "Провинциалка", "Большая игра" и других.

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