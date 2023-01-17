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В Запорожской области рассказали о подготовке ВСУ к уличным боям в областном центре

12:08
  • вторник
  • 17 января 2023

Город Запорожье остается под контролем украинских военных

Украинские войска готовят город Запорожье к уличным боям. Об этом во вторник, 17 января, рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
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В Запорожье, которое остается под контролем Вооруженных сил Украины, минируют объекты инфраструктуры, а в его пригороде идет работа по созданию укрепрайонов, рассказал чиновник.

Рогов также рассказал, что на нескольких машиностроительных заводах в Запорожье проводятся серьезные инженерные работы по созданию убежищ для боевиков, складов боеприпасов и военной техники, сообщает РИА Новости.

Ранее Владимир Рогов сообщал, что украинские военные начали возводить фортификационную линию в Запорожской области. По словам чиновника, если буквально еще до недавних пор противник готовился к наступлению, то сейчас тактика Вооруженных сил Украины резко изменилась. Как отметил Рогов, этого не наблюдалось со стороны ВСУ с весны 2022 года.

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