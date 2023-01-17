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Российскую армию увеличат до 1,5 миллиона человек

12:18
  • вторник
  • 17 января 2023

Это произойдет в течение трех лет

Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России до 1,5 миллиона в течение 2023 - 2026 годов.

"Президентом Российской Федерации принято решение по увеличению численности Вооруженных Сил до 1,5 миллиона военнослужащих", - заявил Шойгу.  

Особое внимание нужно уделить комплектованию войск контрактниками, обеспечению передачи вооружений в части в срок, подчеркнул глава Минобороны.

Кроме того, следует увеличить число полигонов, нарастить объемы подготовки специалистов. В рамках шагов по обеспечению безопасности страны будут созданы два военных округа - Московский и Ленинградский.

Также министр поручил усилить боевую составляющую ВМФ, ВКС и РВСН, а также сформировать армейский корпус в республике Карелия.

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