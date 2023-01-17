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В Северной Осетии задержали украинского шпиона

12:37
  • вторник
  • 17 января 2023

Возбуждено дело

Сотрудники ФСБ задержали в Северной Осетии гражданина одной из стран СНГ, подозреваемого в шпионаже в пользу Украины.

28-летнего мужчину задержали при пересечении МАПП "Верхний Ларс" на границе с Грузией. В его мобильном телефоне обнаружили переписку, в которой преступник передавал украинской стороне данные о местоположении российской военной техники.

"Он передавал украинской стороне сведения о местоположении военной техники Вооруженных сил России путем направления контактному лицу фотоснимков и видеоматериалов", - сообщили в ЦОС ФСБ.

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

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