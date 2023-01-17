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Арестович подал в отставку

12:28
  • вторник
  • 17 января 2023

Чиновник признал, что дом в Днепропетровске разрушила украинская ракета

Алексей Арестович написал заявление об отставке с поста советника офиса президента Украины Владимира Зеленского. Об этом во вторник, 17 января, рассказал сам чиновник.

Комментируя в социальных сетях свое заявление об уходе с должности, Арестович заявил, что хочет "показать пример цивилизованного поведения: принципиальная ошибка, значит, в отставку", сообщает ТАСС.

Чиновник также принес извинения пострадавшим и родным погибших при обрушении дома в Днепропетровске, назвав свое высказывание о попадании в дом украинской ракеты ошибочным. Однако Арестович выразил убежденность в том, что эти его слова не причинили "ни репутационных, ни юридических последствий Украине".

Арестович ранее в эфире одного из YouTube-каналов признал, что причиной обрушения подъезда жилого дома в Днепропетровске стала ракета, которую сбила украинская ПВО. При этом Киев пытался обвинить Россию в намеренном обстреле здания.

После этого в Верховной Раде Украины заявили, что "Арестовичу пора в отставку" и начали сбор подписей за увольнение чиновника.

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Алексей Арестович
Алексей Арестович
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