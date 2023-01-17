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Нарышкин заявил о купировании Россией угрозы создания "грязной бомбы" на Украине

12:44
  • вторник
  • 17 января 2023

Москва неоднократно предупреждала о таком риске, однако Запад закрывал на это глаза

Россия в определенном смысле смогла купировать угрозу создания Украиной "грязной бомбы". Об этом во вторник, 17 января, рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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Глава СВР подчеркнул, что усилия российской стороны были направлены на то, чтобы блокировать определенные работы или намерения украинской стороны по созданию "грязной бомбы", а уж тем более по ее использованию", сообщает ТАСС.

"Грязная" бомба – это маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. Это оружие массового поражения, предназначенное для максимального радиационного загрязнения территории, применение которого запрещено международными нормативно-правовыми актами.

В ноябре постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов рассказал, что Россия послала миру превентивный сигнал относительно угрозы создания на Украине "ядерной бомбы". Хотя Международное агентство по атомной энергии объявило об отсутствии признаков разработки Киевом такой бомбы, вопрос еще не закрыт, предупреждал дипломат.

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Сергей Нарышкин
Сергей Нарышкин
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