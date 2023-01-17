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Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество в энергетике

13:10
  • вторник
  • 17 января 2023

Стороны высоко оценили достигнутый уровень партнерства

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.  

Главы государств обсудили вопросы, связанные с энергетикой, сообщили в пресс-службе Кремля.

"Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики", - говорится в сообщении.

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