Путин обсудил с президентом Туркмении сотрудничество в энергетике

Стороны высоко оценили достигнутый уровень партнерства
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Туркмении Сердаром Бердымухамедовым.
Главы государств обсудили вопросы, связанные с энергетикой, сообщили в пресс-службе Кремля.
"Высоко оценив достигнутый уровень российско-туркменистанского стратегического партнерства, главы государств обсудили ряд конкретных вопросов практического сотрудничества в сфере энергетики", - говорится в сообщении.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"