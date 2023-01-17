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Польша привела Германии доводы в пользу передачи танков Украине

13:04
  • вторник
  • 17 января 2023

Берлин пока не согласовал такую передачу

Есть по меньшей мере две веские причины, чтобы власти Германии дали согласие на передачу Украине танков немецкого производства. Такое заявление во вторник, 17 января, сделал президент Польши Анджей Дуда.
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Политик, который уже выразил готовность предоставить Киеву роту танков Leopard, заявил, что поскольку Германия является членом НАТО, Берлин должен учесть, что "если создалась ситуация, когда несколько стран-членов готовы передать свои танки, это важный момент".

Второй причиной Дуда назвал то, что "давление немецкой политической сцены и общественного мнения становится все сильнее" в вопросе передачи танков Украине.

Польский президент выразил надежду на то, что "результатом объединения всех этих элементов станет это очень нужное решение", сообщает ТАСС.

Власти Украины неоднократно запрашивали у Германии и других стран поставки танков немецкого производства. Берлин отказывался согласовать такие поставки, а в правительстве ФРГ предупреждали, что отправка немецких танков Украине без разрешения германских властей незаконна.

Однако источники утверждают, что Германия может разрешить отправку боевых танков Leopard на Украину в течение недели, начавшейся 16 января. Предполагается, что решение может быть принято до встречи высокопоставленных чиновников по вопросам обороны, которая состоится на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ 20 января.

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