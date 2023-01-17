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Названы даты ММКФ в 2023 году

13:40
  • вторник
  • 17 января 2023

Фестиваль проводят с 1935 года

В 2023 году Московский международный кинофестиваль (ММКФ) планируется провести с 21 по 27 апреля. Об этом во вторник, 17 января, рассказали организаторы киносмотра.

Оргкомитет ММКФ напомнили, что фестиваль является одним из старейших в мире и уступает по этому показателю только Венецианскому, впервые Московский международный кинофестиваль проводился в 1935 году, сообщает "Интерфакс".

В 2022 году Московский международный кинофестиваль изначально планировали проводить с 21 по 28 апреля, однако затем сроки были изменены. Киносмотр прошел с 26 августа по 2 сентября.

Обладателем гран-при 44-го Московского Международного кинофестиваля (приз "Золотой святой Георгий") стала картина иранского режиссера Бехруза Шоайби "Без предварительной договоренности". Приз за лучшую женскую роль получила Пега Ахангарани ("Без предварительной договоренности"), за мужскую — Костел Кашкавал ("Глас вопиющего в пустыне").

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