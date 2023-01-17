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В Кремле назвали полезным диалог глав СВР и ЦРУ

13:22
  • вторник
  • 17 января 2023

Деталей возможной встречи Нарышкина и Бернса пока нет

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил в ходе брифинга с журналистами во вторник, что в диалоге между директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным и главой ЦРУ Уильямом Бернсом есть польза.

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"Исключить ее (встречу между Нарышкиным и Бернсом - прим. ред.) особенно нельзя. И, разумеется, в таком диалоге есть польза. О точных датах мне не известно", - сказал кремлевский спикер (цитата по РИА Новости).

Вопрос о том, действительно ли ситуация на Украине обсуждается с европейскими коллегами, Песков переадресовал в Службу внешней разведки России.

Как ранее писали СМИ, Бернс и Нарышкин встретились 14 ноября в Анкаре для обсуждения ядерной безопасности и украинской тематики.

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