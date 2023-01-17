Душа экрана и сцены: Москва простилась с Инной Чуриковой

Актриса будет похоронена на Новодевичьем кладбище

Воздух над храмом сегодня - легкий-легкий. И такой же почти невесомый снег - идет, укутывая сотни людей. Прощаясь с любимой актрисой, все вспоминают ее обволакивающий голос. И глаза, в которых можно было раствориться и утонуть - настолько глубокие, бездонные, мудрые. Как каждая ее роль. Каждая фраза, произнесенная вслух.

"Я не забуду ее глаза. Там все - там глубина, там мудрость, там чистота. Если требовалось - там сила", - отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

Ее любят и будут любить. Работать с ней было счастьем. Никто не умел лучше Инны Чуриковой импровизировать и предлагать то, что попадет прямо в сердце. Навсегда.

В своей семье она была единственной и неповторимой. За артистизм благодарила бабушку из Рязанской области - Акулину Васильевну. Та пела сутками. И внучка, приезжая на каникулы, выступала часами с нескрываемым удовольствием. А после Щепкинского училища и ТЮЗа радовалась каждой роли. Неважно, кто доставался - эксцентричная Баба Яга или баронесса.

Она ничего так и не написала. Все, что чувствовала, во что верила и чем вдохновлялась, осталось в спектаклях и кинофильмах. Инна Чурикова не умела кокетничать. И к себе была очень строга.

Сегодня комплиментов очень много. Самых искренних. И прощальных.

"Человек, который летит. Лучезарная, светящаяся, необыкновенная, легкая, светлая. Человек-праздник, человек необыкновенного таланта", - сказал народный артист России Андрей Соколов.

Она очень любила "Ленком". Говорила, благодаря Марку Захарову - это ее личная весна, плавно переходящая в осень. Случалось, Инну Чурикову придут поздравлять с очередной замечательной ролью, кругом море цветов, зал аплодирует стоя, а она сама за сценой говорит лишь о таланте коллег.

У Инны Чуриковой было огромное количество наград, орденов, медалей и званий. Она никогда не выставляла их напоказ. И по глазам всегда было видно ее главное достижение: быть счастливой матерью и женой. Глеб Панфилов посвятил ей не просто лучшие фильмы - свою жизнь. А Инна Чурикова помнила и ценила каждую минуту рядом с любимым человеком.

Она долго болела. И боролась - за то, чтобы встать и вернуться к зрителям. Не выдержало сердце. Она ушла - хрупкая, искренняя, красивая, никогда и никем не заменимая. Не принцесса и не королева - душа. Экрана и сцены. Инна Чурикова будет похоронена на Новодевичьем кладбище.

Ольга Стрельцова, Валерия Дзгоева, Абдулла Кучаев, "ТВ Центр"

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