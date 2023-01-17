Володин: необходимо сделать все для наших защитников и их семей

СВО решает задачи обеспечения безопасности не только России

Депутаты Госдумы сегодня собрались на первое в этом году заседание. В ходе весенней сессии до августа им предстоит рассмотреть более 120 законопроектов, передает "ТВ Центр".

Ряд важных документов на повестке - уже сегодня. Один из них касается самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Они смогут получать пособие по безработице в максимальном размере.

Отдельное внимание - трудоустройству молодежи. Ну и самое главное - участникам специальной военной операции и их семьям. Поддержка наших бойцов и их близких - ключевая задача, которую ставят перед собой все без исключения парламентские фракции.

"Нам необходимо сделать все для наших защитников, их семей. Это должно быть постоянным приоритетом Государственной думы. Всем очевидно, что специальная военная операция решает задачи обеспечения безопасности не только России, но и всего мира. Все тайное стало явным. Украина была выбрана Вашингтоном и НАТО как плацдарм для борьбы с нашей страной с целью остановить её развитие", - заявил Володин.

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