Песков объяснил, чем вызвана необходимость увеличения численности армии

Безопасность России должна быть безусловно обеспечена

Увеличение численности российских войск связано с прокси-войной, которую Запад ведёт против России.

Об этом во вторник, 17 января, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Задача государства – обеспечить безусловную безопасности страны, чем и занимается министерство обороны.

"Связано это с той войной, которую страны коллективного Запада ведут, прокси-война, которая включает в себя и элементы косвенного участия в боевых действиях, и элементы экономической войны, финансовой войны, правовой войны, выхода за рамки правового поля и так далее", - сообщил Песков (цитата по РИА Новости).

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание по вопросам увеличения численности Вооруженных сил России до 1,5 миллиона в течение 2023 - 2026 годов.

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