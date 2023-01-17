Собянин открыл флагманский центр НИИ им. Склифосовского

Ввод этого корпуса увеличит возможности больницы почти в полтора раза

Строительство семиэтажного корпуса площадью более 20 тысяч квадратных метров длилось два с половиной года. Здесь изначально все проектировалось по самым современным стандартам - от отапливаемого тамбура, куда будут заезжать машины с пациентами, до вертолетной площадки на крыше.

90 коек, в том числе 30 диагностических. Компьютерные томографы, установки МРТ, ангиографы, рентгенологические аппараты - причем как стационарные, так и мобильные, эндоскопическое и лабораторное оборудование. Прием - до 200 пациентов в сутки.

"Легендарный Склиф получил новый флагманский центр, обеспеченный самыми высокими технологиями, самыми современными операционными, самым современным диагностическим оборудованием, самыми современными реанимациями. Хорошие условия для врачей и пациентов. В целом Склиф благодаря вводу этого корпуса увеличит свои мощности почти в полтора раза, а по объему операционный услуг более чем в два раза", - отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

В приемном отделении поступивших больных за считанные минуты распределят по степени срочности: "красные" - требуется реанимация или экстренная операция, "желтые" - нужна помощь, "зеленые" - пациент стабилен. Особо врачи Склифа отмечают новые операционные - гибридные, где одновременно можно выполнять несколько оперативных вмешательств разного профиля.

"Это совершенно новые возможности и для оказания пациентам неотложной помощи, и для оперативных вмешательств. Гибридные операционные - это совершенно другая логистика пространства, в которых можно нормально оказывать реанимационную помощь", - сказал Сергей Петриков, директор НИИ скорой помощи им. Склифосовского.

Первые пациенты в новый корпус Склифа поступят уже в марте.

Сейчас в Москве реализуется новый стандарт экстренной медицинской помощи. В рамках этой программы первый подобный флагманский центр был открыт в конце 2022 года в больнице имени Вересаева. В работе - еще четыре в разных округах. В результате город получит более 600 суперсовременных коек для оказания неотложной помощи.

Алексей Платонов, Елена Сахно, "ТВ Центр"

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