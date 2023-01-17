Лихач, "Нива", табельное: хроника ночной погони на МКАД

Почти час сотрудники ГИБДД пытались задержать нарушителя

Словно герой Чарли Шина в фильме "Погоня", автомобилист из Москвы собрал очень много полицейских вокруг себя. Но если в голливудском блокбастере от погони уходили на красном BMW, то здесь - бордовая "Нива". Гордость еще советского автопрома. Очевидцы фиксируют показания спидометра - 180 по МКАД.

Совершенно очевидно, что на такой скорости на оживленной даже ночью кольцевой ни таранить машину нарушителя, ни стрелять по колесам было нельзя. По имеющейся информации, первый раз "Ниву" полицейские пытались остановить для проверки документов в Москве в проезде Шокальского. Водитель требования инспекторов проигнорировал и дал по газам. Вышел на МКАД. Полицейские несколько раз перекрывали дорогу, но каждый раз нарушитель умудрялся вырваться из казалось бы ловушки.

Погоня сделала практически полный круг по МКАД и ушла в область. Водитель "Нивы" сдаваться даже не думал. Видимо решил уходить через поля. Там у отечественного внедорожника могли бы быть преимущества.

"Во время преследования на Московской кольцевой автодороге совершил касательное столкновение со служебным автомобилем. Сотрудники Госавтоинспекции в соответствии с Федеральным законом "О полиции" для остановки транспортного средства применили табельное оружие", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

На практически пустой ночью загородной трассе полицейские открыли огонь. Прострелили три колеса. "Ниву" остановили между двумя СНТ: "Нива" и "Нива-2". Роковое стечение обстоятельств для нарушителя.

По имеющейся информации, задержанному 29 лет. Он безработный. Лишён прав на управления автомобилем. Машину взял у мамы. Предположительно, находился в состоянии наркотического опьянения, хотя сам говорит - на секретном задании. Но вопрос у многих в другом: что за "Нива" такая, что спокойно на скорости под 170 уходила от мощных иномарок.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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