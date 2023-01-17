Космос как спасение: о чем будет первая в этом году премьера МХТ имени Чехова

Спектакль "Космос" по песье Алексея Житковского

Сегодня вечером в МХТ имени Чехова - первая в наступившем году премьера. Спектакль "Космос" по песье популярного драматурга Алексея Житковского. Смешная история про совсем не смешную жизнь, мечты и желания, которым не суждено сбыться.

Эта история будто перекочевала на сцену из реальной жизни. Маленький город. Школа. Урок английского. До боли знакомые интонации, ученики-бездельники, школьная жизнь со всевозможными повинностями. Евгения Добровольская проживает судьбу учительницы. Обманутые ожидания, ложь, бесконечные компромиссы - фон, в котором она существует. Но в будничном мраке есть иллюзия счастья. Ее мир.

Ее фантазии - как космос, в котором есть полет и беззаботность. В момент столкновения двух миров происходит нечто интересное.

"Живет не в этом мире. Не в этом мире драмы и трагедии, в который ее поставила жизнь и судьба. Она живет в некотором другом мире, который лучше, чище и прекраснее", - объясняет исполнительница роли Татьяны Евгения Добровольская.

Драматург Алексей Житковский написал простую историю с глубоким смыслом. В которой космос - образ души. И черная дыра - то, во что она может превратиться.

"Встречи с людьми, которые тебя не понимают, которые тебя осуждают, которые на тебя плюют, топчут тебя, постепенно ты начинаешь умирать. И вот эта дыра", - говорит режиссер Нина Григорьева.

С каждым эпизодом эта дыра все больше. Нелюбимый муж давно умер. Неуспешный сын не дарит душевного тепла. Давно опостылевшая работа. Жизнь - лишь видимость. Надежду дарит визит одноклассника. Герой России, космонавт впервые за 25 лет возвращается на малую Родину. Но это, увы, только фантазия.

Жанр спектакля артисты определяют как мелодраматическую комедию. На роль директора школы Авангард Леонтьев предложил свою кандидатуру. Для актера даже дописали монолог.

"Хорошая литература драматургическая. Характеры написаны. Много смешного. Но смешного не от пустоты, не от комедии положения, а смешного в характерах людей", - отметил он.

Спектакль словно доверительный разговор со зрителем. А еще - блистательная актерская работа. И, конечно, надежда. Куда без нее?

Анастасия Мартынова, Станислав Чубин, "ТВ Центр"

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