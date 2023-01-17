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Горожане собрали для Московского зоопарка 50 мешков с подарками

15:01
  • вторник
  • 17 января 2023

В акции приняли участие 4255 человек

Лесенки, косточки, кормушки - 50 мешков с игрушками собрали горожане для обитателей Московского зоопарка, передает "ТВ Центр".

Традиционная акция "В зоопарк с подарками" длилась три дня. Желающих было так много, что этот год стал рекордным как по числу участников, так и по количеству принятых игрушек. Взамен зоопарк дарил бесплатный вход. 

"В этой акции за три дня приняли участие 4255 человек. В общей сложности мы собрали около 50 мешков с подарками. Многие принесли резиновые мечи, резиновые кольца, очень много приспособлений для птиц и большое количество игрушек для мелких млекопитающих", - рассказала генеральный директор "Московского зоопарка" Светлана Акулова.

Теперь зоологам предстоит тщательно проверить каждую игрушку на безопасность. И только после этого подарок смогут использовать по назначению: например, силиконовые кольца отдадут грызть кустарниковым собакам, в кубы и пирамидки спрячут лакомства для сурикатов, мячи пригодятся ластоногим, а кормушки и лестницы размесят в павильонах у птиц.

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