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Песков опроверг официальный запрет чиновникам отдыхать за границей

13:41
  • вторник
  • 17 января 2023

Источники сообщали, что появилась такая "рекомендация"

Никаких аппаратных ограничений относительно выбора места отдыха для государственных служащих нет. Об этом во вторник, 17 января, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Представителя Кремля попросили прокомментировать публикации о том, что чиновникам и депутатам в регионах запретили выезжать на отдых за границу.

Песков заявил, что "это, скорее, этический вопрос — здесь каждый сам принимает решение". Однако он счел само собой разумеющимся, что "руководители в рамках вверенного коллектива могут выступать с такими рекомендациями".

Пресс-секретарь президента выразил мнение, что "это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации", сообщает "Интерфакс".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в целом ряде российских регионов госслужащим и депутатам настоятельно рекомендовали не ездить на отдых в другие страны. В частности, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, по словам источников, что "в столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях провокационные фотографии" он считает "недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня".

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