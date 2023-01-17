Песков опроверг официальный запрет чиновникам отдыхать за границей

Источники сообщали, что появилась такая "рекомендация"

Никаких аппаратных ограничений относительно выбора места отдыха для государственных служащих нет. Об этом во вторник, 17 января, рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили прокомментировать публикации о том, что чиновникам и депутатам в регионах запретили выезжать на отдых за границу.

Песков заявил, что "это, скорее, этический вопрос — здесь каждый сам принимает решение". Однако он счел само собой разумеющимся, что "руководители в рамках вверенного коллектива могут выступать с такими рекомендациями".

Пресс-секретарь президента выразил мнение, что "это совершенно нормально, тем более в нынешней ситуации", сообщает "Интерфакс".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в целом ряде российских регионов госслужащим и депутатам настоятельно рекомендовали не ездить на отдых в другие страны. В частности, губернатор Вологодской области Олег Кувшинников заявил, по словам источников, что "в столь сложное для страны время проводить отпуск на люксовых курортах и сознательно, публично размещать в социальных сетях провокационные фотографии" он считает "недопустимым ни для депутатов, ни для чиновников любого уровня".

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