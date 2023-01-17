"Позорище": Медведев раскритиковал темы Давосского экономического форума

Россия не принимает участия в форуме

Тот факт, что на Всемирном экономическом форуме в Давосе обсуждаются поставки танков Украине вместо вопросов экономики, — "позорище, Если не сказать грубее". Такое мнение во вторник, 17 января, высказал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Политик отметил в своем Telegram-канале, что "раньше в Давосе другое обсуждали", в частности, "типа экономику и все такое". По мнению Медведева, "хорошо, что там сегодня нет ни российского, ни китайского бизнеса".

При этом замглавы Совбеза отметил, что Варшава пытается в Давосе сформировать коалицию западных стран для поставки бронетанковой техники Украине в надежде, что это "приблизит долгожданный для пшеков раздел Украины на части".

Однако, полагает Медведев, "тогда не коалицию надо создавать, а составить бумагу коллективную. Про капитуляцию прогнившего киевского режима в целях сохранения людей".

Пятьдесят третье заседание Всемирного экономического форума (ВЭФ) открылось в швейцарском Давосе в понедельник, 16 января. ВЭФ продлится до 20 января, девиз форума 2023 года — "Сотрудничество в условиях раздробленного мира". По оценке организаторов, Давос посетят рекордное число участников – более 2,7 тысячи человек. Российская делегация не принимает участие в Давосском форуме.

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