Еврокомиссия понадеялась на "десятилетия рецессии" в России из-за санкций

Брюссель не собирается отступать от политики рестрикций

Евросоюз вводит "сильнейшие" ограничительные меры в отношении России. Такое заявление во вторник, 17 января, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

Глава Еврокомиссии заявила, что антироссийские санкции "погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что "ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло": экономика на подъеме, о чем говорят и макроэкономические показатели, и социальные.

При этом в Европе не все довольны последствиями санкций. Власти Венгрии предупредили соседей по ЕС, что антироссийские рестрикции негативно сказываются на их авторах. Советник главы правительства Венгрии Балаш Орбан указывал, что есть области, где "санкции вредят странам Европы больше, чем России". В числе таких сфер он назвал энергетику.

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