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Еврокомиссия понадеялась на "десятилетия рецессии" в России из-за санкций

14:21
  • вторник
  • 17 января 2023

Брюссель не собирается отступать от политики рестрикций

Евросоюз вводит "сильнейшие" ограничительные меры в отношении России. Такое заявление во вторник, 17 января, сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.
Евросоюз готовит десятый пакет антироссийских санкций

Глава Еврокомиссии заявила, что антироссийские санкции "погружают экономику России в рецессию на десятилетия, и ее индустрия лишается современных и критических технологий", сообщает ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что "ничего из того, что нам наш противник предрекал, не произошло": экономика на подъеме, о чем говорят и макроэкономические показатели, и социальные.

При этом в Европе не все довольны последствиями санкций. Власти Венгрии предупредили соседей по ЕС, что антироссийские рестрикции негативно сказываются на их авторах. Советник главы правительства Венгрии Балаш Орбан указывал, что есть области, где "санкции вредят странам Европы больше, чем России". В числе таких сфер он назвал энергетику.

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