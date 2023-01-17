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Белоруссия и Россия договорились о совместной промышленной политике

14:40
  • вторник
  • 17 января 2023

Москва и Минск подпишут соответствующий документ

Вице-премьер-министр — глава Минпромторга России Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Белоруссии Петр Пархомчик договорились о подписании в кратчайшие сроки межправительственного соглашения о единой промышленной политике.
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В понедельник, 16 января, политики провели личную встречу, в ходе которой уточнили подходы к реализации перспективных импортозамещающих инвестиционных проектов по выпуску гражданской и военной продукции.

Также были рассмотрены вопросы производства и реализации тракторной техники и комбайнов на рынке Союзного государства. Особое внимание уделено взаимодействию субъектов хозяйствования в сфере легкой и химической промышленности, намечены конкретные направления для наращивания товарооборота, сообщается в Telegram-канале посольства Белоруссии в России.

В декабре 2022 года президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели очередные переговоры, стороны обсудили развитие интеграции двух стран. Российский лидер отметил мощный рывок в развитии двусторонних торгово-экономических связей и подчеркнул, что "еще до всяких событий в рамках специальной военной операции, до этого, в 2021 году, вырос на треть и достиг 38,5 млрд долларов".

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