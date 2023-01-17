Российским туристам перестали выдавать шенген на срок более года

Визу получить реально, но сложно

Консульства европейских стран прекратили выдавать шенгенские визы на срок больше года, чаще всего визы оформляются на период поездки.

Об этом "Интерфаксу" сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). сроки действия виз не зависят от "визовой истории" заявителя, как это было раньше.

"Визовый процесс серьезно ужесточился и в части сроков, и в части требуемых документов. Но самое неприятное - это короткий срок выдаваемых виз", - говорится в сообщении.

В АТОР предупредили, что туристы должны быть готовы получить визу на более короткий срок, чем запрашивают.

Тем не менее получить шенгенскую визу россиянам вполне реально. Для этого нужно подготовить необходимый пакет документов и запастись терпением.

"По оценкам туркомпаний, на получение шенгена в Москве потребуется в среднем 2,5-3 недели", - сообщили в АТОР.

На данный момент шенген выдают Австрия, Греция, Хорватия, Италия, Испания, Франция, Греция, Венгрия, Словения, Швейцария. Шесть стран запретили россиянам въезд с целью туризма – это Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Чехия и Эстония. Словения и Мальта требуют страховку европейской страховой компании, а Германия - еще и счет в банке, который работает на территории ЕС.

С 12 сентября 2022 года по решению Совета Европы перестало действовать соглашение о упрощении визового режима между Россией и странами Евросоюза. В результате увеличился срок оформления шенгенских виз, консульский сбор вырос с 35 до 85 евро, а у заявителей теперь могут требовать дополнительные документы.

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