ЕС выделил Украине новый транш помощи в 3 млрд евро

Это шестая часть пакета, запланированного на 2023 год

Евросоюз перечислил украинским властям часть крупного пакета макроэкономической помощи, согласованного на 2023 год. Об этом во вторник, 17 января, рассказали в пресс-службе Еврокомиссии.

В Брюсселе уточнили, что речь идет об отправке Киеву 3 млрд евро из 18 млрд евро — крупнейшего пакета макроэкономической помощи в истории ЕС.

Новая макрофинансовая помощь предоставляется в форме кредитов, выдаваемых на льготных условиях со сроком погашения до 35 лет. На первые десять лет предусмотрен грейс-период, то есть первые выплаты по займам Украина должна будет сделать в 2033 году, сообщается в пресс-релизе Евкрокомиссии.

27 декабря 2022 года председатель комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщал, что государственный долг Украины вырос за ноябрь на 4,34 млрд долларов или 158,7 млрд гривен. Главной причиной роста госдолга страны украинский чиновник назвал внешние заимствования с целью покрытия дефицита бюджета.

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