Москвичам пообещали переменчивую погоду до конца зимы

Количество оттепелей будет больше обычного

Москвичей ожидает переменчивая и неоднородная погода до конца зимы. Об этом во вторник, 17 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог напомнил, что текущей зимой в столичном регионе "было очень тепло, очень холодно, затем опять очень тепло", причем "на 15 градусов ниже нормы было в рождественские дни".

Такие погодные флуктуации по всем расчетам экспертов сохранятся до конца зимы, погода будет "очень неоднородная", предупредил Вильфанд.

При этом количество оттепелей будет больше, чем обычно, но и количество понижений температуры ниже 15 градусов мороза тоже будет превышать обычные характеристики, цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд связал аномальное потепление в столичном регионе с тем, что два барических образования – циклон к западу от центра европейской части России и антициклон к востоку – приводят к конвергенции (схождению) воздушных потоков с юга. 19 января будет наблюдаться нечастая ситуация, когда воздушные массы будут не просто с юга, а с африканского континента – из Алжира.

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