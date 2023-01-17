ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвичам пообещали переменчивую погоду до конца зимы

15:20
  • вторник
  • 17 января 2023

Количество оттепелей будет больше обычного

Москвичей ожидает переменчивая и неоднородная погода до конца зимы. Об этом во вторник, 17 января, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Мартовская погода установится в Москве к концу недели

Метеоролог напомнил, что текущей зимой в столичном регионе "было очень тепло, очень холодно, затем опять очень тепло", причем "на 15 градусов ниже нормы было в рождественские дни".

Такие погодные флуктуации по всем расчетам экспертов сохранятся до конца зимы, погода будет "очень неоднородная", предупредил Вильфанд.

При этом количество оттепелей будет больше, чем обычно, но и количество понижений температуры ниже 15 градусов мороза тоже будет превышать обычные характеристики, цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее Роман Вильфанд связал аномальное потепление в столичном регионе с тем, что два барических образования – циклон к западу от центра европейской части России и антициклон к востоку – приводят к конвергенции (схождению) воздушных потоков с юга. 19 января будет наблюдаться нечастая ситуация, когда воздушные массы будут не просто с юга, а с африканского континента – из Алжира.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Снежная погода в Москве
Снежная погода в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.