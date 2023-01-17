ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин поручил исправить ситуацию с реальными зарплатами в регионах

15:07
  • вторник
  • 17 января 2023

Президент призвал выдерживать линию на сохранение финансовой системы

У правительства и субъектов России имеются все возможности, чтобы стимулировать занятость и рост реальных заработных плат. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
Экономика на подъеме: главное из совещания Путина с правительством

"Еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда, особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики, - отметил российский лидер.

Путин призвал выдерживать последовательную линию сохранения финансовой системы. По его словам, уровень инфляции в стране в первом квартале текущего года может снизиться до 5%, во втором - ниже 4%. По итогам 2022 года инфляция составила 11,9% - "это меньше, чем прогнозировали ЦБ и правительство", отметил глава государства.

Путин также сообщил, что в России ведется кропотливая работа бизнеса и власти для поддержки предприятий, правительству следует постоянно держать руку на пульсе. Необходимы "новые технологические и производственные решения", приводит слова Путина РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.