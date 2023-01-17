Путин поручил исправить ситуацию с реальными зарплатами в регионах

Президент призвал выдерживать линию на сохранение финансовой системы

У правительства и субъектов России имеются все возможности, чтобы стимулировать занятость и рост реальных заработных плат. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

"Еще сохраняются проблемы с неполной занятостью в некоторых регионах и отраслях, а также с низким уровнем оплаты труда, особенно в тех регионах и городах, где сосредоточены проблемные отрасли экономики, - отметил российский лидер.

Путин призвал выдерживать последовательную линию сохранения финансовой системы. По его словам, уровень инфляции в стране в первом квартале текущего года может снизиться до 5%, во втором - ниже 4%. По итогам 2022 года инфляция составила 11,9% - "это меньше, чем прогнозировали ЦБ и правительство", отметил глава государства.

Путин также сообщил, что в России ведется кропотливая работа бизнеса и власти для поддержки предприятий, правительству следует постоянно держать руку на пульсе. Необходимы "новые технологические и производственные решения", приводит слова Путина РИА Новости.

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