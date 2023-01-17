Песков призвал не считать экономическое совещание Путина подготовкой к посланию

Послание президента Федеральному собранию перенесли с 2022 на 2023 год

Совещание по экономическим вопросам, которое во вторник, 17 января, проводил президент России Владимир Путин, нельзя назвать подготовкой к посланию Федеральному собранию. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя возможную связь между совещанием и послание главы государства, официальный представитель Кремля подчеркнул, что "это разные процессы", сообщает РИА Новости.

Президент России обращается к Федеральному собранию с посланием о положении в стране и об основных направлениях внутренней и внешней политики.

Ранее Владимир Путин подтвердил перенос сроков оглашения послания к Федеральному собранию с 2022 на 2023 год. Глава государства связал отсутствие послания в 2022 году в том числе с высокой динамикой событий, из-за которой было сложно зафиксировать конкретику. Точная дата послания президента пока неизвестна.

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