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Путин: динамика экономики оказалась лучше многих экспертных прогнозов

18:09
  • вторник
  • 17 января 2023

Доходы федерального бюджета растут

Россия обладает всеми возможностями, чтобы закрепить положительные тенденции, наметившиеся в экономике страны. Во вторник об этом заявил Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.
Путин поручил исправить ситуацию с реальными зарплатами в регионах

Президент отметил - зарубежные эксперты предрекали падение российского ВВП в 10, 15 и даже 20 процентов. По итогам же года его снижение не превысит двух с половиной процентов. Доходы федерального бюджета в минувшем году выросли на десять процентов и составили 27,8 триллиона рублей. Правда, из-за увеличения расходов возник дефицит бюджета, но его показатель - 2,3 процента ВВП - является одним из самых низких среди стран "большой двадцатки".

Главная задача сегодня, подчеркнул Владимир Путин, придать импульс развитию тех отраслей, которые в наибольшей степени пострадали от санкций - через стимулирование внутреннего спроса и углубление переработки сырья и материалов именно в России, на отечественных производствах и на отечественных производственных мощностях.

"Многие важнейшие опорные отрасли, такие как строительство, сельское хозяйство, промышленность и АПК, конечно, некоторые другие за прошлый год не только не сократили, но несмотря на, как мы уже много раз сказали, беспрецедентное внешнее давление, не сократили, а наоборот - даже нарастили объём. Создали новые рабочие места", - отметил Путин.

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