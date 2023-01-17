Эксперты: Давосский форум теряет свое влияние

Его повестка отстает от происходящих в мире процессов

Запад не должен допустить конфронтации с Востоком посредством военно-политических блоков, сформированных на основе географического положения. Такое предупреждение сделал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его мнению, каналы связи с Россией надо держать открытыми. Только так есть шанс добиться мирных переговоров об урегулировании положения на Украине.

Нынешнее заседание форума - первое очное после пандемии, сообщает "ТВ Центр". Российская делегация в нем не участвует. Да и представительство других стран снижено. Из всех лидеров "большой семёрки" выступит лишь канцлер Германии Олаф Шольц.

Ни один китайской миллиардер не приехал в Давос. На этом фоне некоторые эксперты высказывают мнение, что ВЭФ теряет свое влияние, а его повестка отстает от происходящих в мире процессов. Украинскую делегацию на форуме возглавила супруга президента Зеленского, а вот Алексея Арестовича в Давосе не увидят. Он подал заявление об отставке. Повод - признание того, что часть дома в Днепропетровске 14 января была разрушена украинской противоракетой. Правда, позже Арестович заявил, что ошибся, и сегодня написал прошение об уходе.

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