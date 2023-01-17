Госдума отклонила законопроект о выплатах на детей к началу учебного года

Авторы поправок предлагали сделать такие выплаты ежегодными

Государственная дума на пленарном заседании во вторник, 17 января, не поддержала принятие законопроекта о ежегодной выплате к началу учебного года в размере 10 тысяч рублей на ребенка.

Документ был внесен на рассмотрение нижней палаты российского парламента депутатами от фракции ЛДПР 23 апреля 2021 года. Предлагалось выплачивать по 10 тысяч рублей ежегодно перед началом учебного года на каждого ребенка, который осваивает образовательные программы начального общего, основного общего или среднего общего образования.

Авторы поправок отмечали, что в России стало значительно дороже собрать ребенка в школу". Например, бюджет на сбор первоклассника в школу может достигать 20 тысяч рублей, указывали парламентарии.

Дополнительные расходы бюджета на эту меру оценивались в 165 млрд рублей в год, причем покрывать их предлагалось за счет Фонда национального благосостояния. Однако в правительстве не поддержали предлагаемую меру, указав, что это "не соотносится с целями создания указанного фонда", сообщает ТАСС.

В 2022 году перед началом учебного года выплату в размере 10 тысяч рублей из федерального бюджета получили родители детей в возрасте от 6 до 18 лет, проживающие на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей.

В 2021 году выплату в размере 10 тысяч рублей к учебному году получили все российские семьи с детьми от 6 до 18 лет, а также с детьми с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, если ребенок продолжал обучение по общеобразовательным программам. Эта мера была реализована для поддержки семей в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

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