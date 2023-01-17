Минобороны рассказало об успехах на донецком и купянском направлениях

Уничтожены десятки украинских националистов

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили во вторник в Минобороны России.

На купянском направлении российские артиллеристы нанесли огневое поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, а также бригаде территориальной обороны.

"Общие потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа", - рассказали в оборонном ведомстве.

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о завершении операции по освобождению Соледара. В ведомстве отметили, что взятие населенного пункта стало возможным благодаря непрерывным ударам авиации ВС России, ракетчиков и артиллерии по позициям ВСУ.

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