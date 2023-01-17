ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны рассказало об успехах на донецком и купянском направлениях

16:00
  • вторник
  • 17 января 2023

Уничтожены десятки украинских националистов

Российские военные за минувшие сутки уничтожили более 60 бойцов ВСУ на донецком направлении. Об этом сообщили во вторник в Минобороны России.
Польша привела Германии доводы в пользу передачи танков Украине

На купянском направлении российские артиллеристы нанесли огневое поражение подразделениям двух механизированных бригад ВСУ, а также бригаде территориальной обороны.

"Общие потери противника составили более 50 украинских военнослужащих, один танк, две боевые машины пехоты и два пикапа", - рассказали в оборонном ведомстве.

На прошлой неделе Министерство обороны России сообщило о завершении операции по освобождению Соледара. В ведомстве отметили, что взятие населенного пункта стало возможным благодаря непрерывным ударам авиации ВС России, ракетчиков и артиллерии по позициям ВСУ.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Военнослужащие ВС России
Военнослужащие ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.