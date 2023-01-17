Инну Чурикову проводили в последний путь

Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище

В Москве простились с Инной Чуриковой. Народную артистку СССР похоронили на Новодевичьем кладбище столицы.

Перед этим в храме Христа Спасителя прошло прощание с актрисой. Церемонию посетили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, министр культуры Ольга Любимова, актриса Лия Ахеджакова и многие другие деятели культуры, а также сотни почитателей таланта Чуриковой.

Инна Чурикова скончалась 14 января на 80-м году жизни. За свою жизнь она сыграла более чем в 40 фильмах.

Фильм "Инна Чурикова. Божья печать"

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