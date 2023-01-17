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Собянин: Усадьба "Покровское-Стрешнево" будет отреставрирована до конца года

17:40
  • вторник
  • 17 января 2023

Усадьбу вернут в первозданное состояние

Ансамбль усадьбы "Покровское-Стрешнево" будет отреставрирован в этом году. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своих соцсетях.

Он напомнил, что начиная с 80-х годов усадьба переходила из рук в руки, а главный дом пережил несколько пожаров. Серьезный ущерб был нанесен садовому фасаду и интерьерам, а оранжерея практически полностью была разрушена.

"Сейчас усадьба в собственности города. Специалисты приводят её в первозданное состояние по архивным фото и чертежам", - написал Собянин.

По его словам, будут приведены в порядок главный дом усадьбы и оранжерея. Также восстановят планировку сада и парка.

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